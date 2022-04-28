活化屯門商場平台爛地　設11萬呎空中運動營　附滑輪運動場

奧運掀起港人運動熱潮，尤其多種新興或冷門運動，有財團為發展社區體育樞紐，斥資千萬港元，在屯門商場平台新增佔地約11萬呎的「空中運動營」，並加添全港首個空中滑輪運動場，為市民提供露天的滑板、滾軸溜冰及平衡車的場地，預計於下月初開幕。

財團基滙資本近年斥巨額收購領展旗下商場，位於屯門的愛定商場為其中之一。基滙資本活化商場平台，將其由爛地變成運動營，並設籃球場、足球場、跑步基地、滑輪運動場及庭園，其中最具特色的滑輪場佔地約3.8萬呎。此外，商場將引入體育學校，首階段將提供足球、劍擊和電競等教學課程，部分將由前港隊成員授教。前香港劍擊隊成員湯振傑說，劍擊學堂落戶商場，並期望在當區形成劍擊培訓網絡，以推動劍擊普及化，由屋邨發掘下一個張家朗。

基滙資本公共事務及市場推廣總監黃梓謙說，11萬呎的運動營未完全成形，其中1.5萬呎空間尚未發展，將計劃邀請港隊運動員提供場地設計意見，目前對規劃沒有前設，期望場地能應付香港未來體育發展需要。