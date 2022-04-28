項目遲完工　道路長期不通

路政署被批評公共路面保養及維修工作不足。

路政署每年耗資逾億元公帑，保養及維修公共行人路，惟審計署發現成效未如理想。早前抽查20個修復項目，但截至去年中僅6個項目完工，當中4個平均延遲6個月。有項目更遲足12個月，原因是臨時交通安排，與居民協調或聯絡所花的時間較預期長，審計署建議路政署日後在規劃階段時，應先諮詢持份者意見。

除了工期延期，審計署更發現，上述6個項目的費用預算全部過高，幅度介乎27%至200%。最離譜的項目原先核准預算為310萬元，惟埋單僅用103.5萬元；審計署認為路政署須在切實可行的範圍內，提升預算準確度。

此外，報告揭示路政署工作多甩漏，如有行人路須每7天例行檢查一次，審計署實地視察5個地區35條行人路，揭發承建商竟未有發現183項目損毀，佔整體97%。至於非例行保養工程，2020年4月至2021年3月期間，路政署發出2,447份施工令，審計署審查其中120份，發現76%逾期提交完工報告，逾期最長145天。

審計署向路政署提出多項建議，包括查明承建商進行道路檢查有所遺漏的原因，審核承建商提交的檢查計劃，以及採取措施，確保施工令推行進度的資料適時輸入及會計系統等。路政署表示接納。