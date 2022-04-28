東方日報A1：爆喉長流　爛路冇修　城市管理糟透

香港城市管理曝大醜！審計署署長昨日發表第77號報告書，在水務署「沖廁水供應的管理」及路政署「公共行人路的保養」兩冊報告中，踢爆本港城市管理糟透，鹹水管常爆裂致水長流，關閉水掣需時最長49日，3年間滲漏個案多達6,193宗，有爆喉超過6年未解決，既影響市容又浪費可用水；行人路保養維修不濟，有爛路修葺拖近兩年未竣工。更離譜的是，水務署耗資約13億元建設港島薄扶林及新界西北的海水供應網絡延伸部分項目，圖以海水代替淡水沖廁，但網絡完成8年卻遲遲不使用，造成驚人浪費及環保災難。政黨代表批評當局內部協調差、官僚作風導致種種甩漏。

審計報告指出，2018年至2021年3月，全港共發生約6,200宗鹹水管滲漏個案，3年間，海水流失料約27.2萬立方米，當中有32%，即近1,991宗個案接獲報告後，關閉水掣需時兩小時以上至49日，平均需時22小時，其中217宗個案停水時間由1日至7日，平均需停鹹水39小時。

鹹水管維修亦是大問題，截至去年4月，44個已被水務署辨識的鹹水管爆裂熱點中，仍有約30%，即14個熱點仍在進行改善工程，絕大部分工程地點於上次爆喉後平均約4.5年仍未完成，最長更達6.5年。水務署解釋，改善工程進度會視乎工地狀況及其他限制而定。

爆喉、停供引致2,544宗投訴，但審計署發現，約24%個案、即607宗需時一個月至一年才完成跟進，47宗投訴尚未完成，當中27宗已接獲相關投訴1個月至9個月。

水務署解釋，截斷海水供應需時頗長因有其他緊急個案需予優先處理、盡量減少對客戶造成滋擾、運作需要或工地限制等原因，並指49日才關閉水掣的個案，是由於工地因其他情況受阻，稱撇除因其他情況受阻的104宗個案後，其餘1,887宗個案在接獲鹹水管滲漏報告後，需時兩小時至35天，平均亦需21小時才關閉水掣。部分投訴涉私人問題，需較長時間處理及跟進。

另外，審計署特別指出水務署在港島薄扶林及新界西北兩個海水供應網絡的延伸項目工程，早於2013年及2015年大致完成，工程總開支為13.8億元，但截至去年6月，即兩個工程完成後的8年及6年，水務署仍未完成在兩個地區轉海水沖廁的工作，僅2020年，兩個地區的臨時淡水沖廁帳戶便耗用了820萬立方米的淡水沖廁。審計署建議水務署加快為海水供應範圍內的用戶轉用海水沖廁，並在推行改善工程時納入高風險的鹹水管，在切實可行下盡快完成鹹水管改善工程等。水務署均同意審計署的建議。

政黨人士易承聰表示，港府經常吹噓要打造智慧城市，但實務工作卻倒退到80年代，他舉例，前線維修人員向他表示水管維修工程已完成，但致電水務署查詢時，後台職員卻不知情，水務署網站亦於數小時後才更新供水狀態，其內部溝通存在「時差」，易認為「好像僅靠電話傳真聯絡」。

易又批評，水務署以至港府做事官僚，水務署維修水管時，往往只理已出現爆裂或滲漏的水管，鄰近同樣老化的水管則不聞不問，曾經令荃灣一條街道的水管數星期連環爆水，斥水管老化，水署僵化，他促請水務署增加資源，迅速處理市民的投訴以及完成維修以恢復供水。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：