疫下常停課　逾九成家長對子女升小學有擔心

受新冠疫情影響，全港學童近3個學年皆以網上學習為主，無法如常回到校園，當中應屆幼稚園畢業學童，更要在缺乏建立校園生活的情況下升讀小學。有調查指，逾90%家長表示面對子女升小均有不同程度擔心，例如憂慮子女憂慮他們追不上學習進度及欠缺自理能力等。團體則推出升小輔導服務助家長和學童適應。

香港路德會社會服務處轄下的兒童及家庭服務組於今年3至4月初，網上訪問了138名幼稚園3年級學童的家長。結果有90.6%受訪家長對子女升小均有不同程度擔心，當中更有34.1%、18.8%和14.5%的家長分別對子女升小感到焦慮、煩躁不安及情緒低落。76.8%家長稱最擔心子女升小後追不上學習進度；其次是「學校適應」，佔58.7%；第三是「人際社交」，佔46.4%。調查亦發現，有74.6%家長認為子女未有足夠準備升讀小學，當中有家長認為子女未有足夠的能力應付小學生活和子女未有足夠的心理準備，分別佔73.8%和51.5%。此外，家長最想得到的升小支援是「升小適應班」，佔79.7%；其次是「升小支援教材套」，佔49.3%；第三是「觀課」，佔40.6%。

為了減輕應屆幼稚園畢業學童與家長面對升小的壓力，香港路德會社會服務處轄下的兒童及家庭服務組將於今年6至9月期間，推出「手牽手升小同行」服務，提供一系列升小支援服務，包括升小體驗日、家長講座、支援學習套、製作升小適應影片、發佈會暨專業交流分享會及升小家長支援熱線等活動。