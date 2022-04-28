有學校今允小一二生恢復面授課 家長：阿仔尋晚興奮到瞓唔着

新冠疫情稍緩，教育局早前公布全港小學不遲於下月3日全校恢復面授課堂，部分學校日前已安排三至六年級復課，今早(28日)再有一至二年級生回校復課。有家長指，預計疫情會持續一段時間，認同現時可恢復面授課，指兒子十分期待回校上課，昨晚(27日)更興奮得睡不着。

黃埔宣道小學上周四(21日)率先讓小五及小六生回校上課，本周一(25日)輪到小三及小四生，今日再有小一及小二生回校，全校約900名學生復課。學生入學校時有「三部曲」，分別是清潔雙手、量體溫及在小禮堂讓教職員檢查快速測試紀錄表，顯示為沒有確診就可上教室。

校長李德衡表示，剛復課一周過程順利，若學生沒有帶快測紀錄表、快測表未有填寫或沒有家長簽名等，接送的家長可以補填或補簽，校方亦可致電家長確認快測結果，又認為放學時間才是最大挑戰，因為學校實施「疫苗通行證」，校方要派人了解家長進入校園的情況。家長萬太的兒子讀小二，對於可上面授課感開心，認為兒子需要群體生活，指網課不能取代面授課，而且不太能專注，需要家長「坐定定」看管。