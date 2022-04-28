寰宇殯儀館免費開放地下靈堂延至下月　料增逾490個喪禮時段

第5波疫情令殮房出現「屍滿之患」，殯儀館提供的出殯時段更是供不應求，為消減染疫離世人士安排出殯之苦，東華三院宣布延長屬下寰宇殯儀館開放地下3個靈堂，供殯儀業界免費使用進行簡單過境儀式的期限至下月31日，預計可新增逾490個喪禮時段。

東華三院表示，同時決定由該院殯儀基金撥款，於5月1日起為染疫離世人士提供100個免費過境喪禮服務名額，所有合資格的死者親屬只需直接委託寰宇殯儀館安排過境喪禮，並致電東華三院萬國殯儀館殯儀服務熱線進行預約，先到先得，以成功完成接洽為準。另外，該院宣布由即日起，逢周三於殯儀服務網站定期公布屬下3間殯儀館，未來30日可供預訂的靈堂數目，方便市民了解靈堂使用情況。

主席馬清揚表示，自第5波疫情開始已作出多項措施，藉此紓緩市民殯儀需要的壓力，亦呼籲喪親家庭於疫情嚴峻期間，考慮免卻守夜或擇日舉殯，選擇舉行簡約的悼念儀式後出殯，讓先人可盡快完成喪禮，好讓逝者安息，生者釋懷，攜手解決遺體積存於公眾殮房或臨時冷凍設備的問題。