訛稱轉數快付錢坐「霸王的」　毒癮男認行騙判入戒毒所兼賠$650

警方早前接獲的士司機報案，指有乘客以沒有現金為由，以「轉數快」支付車資及向司機出示轉帳紀錄，並要求用現金找贖，但司機事後發現並沒有收到相關款項。警方調查後拘捕一名26歲無業漢，他今早(28日)在九龍城法院承認2項以欺騙手段取得服務罪，及1項以欺騙手段取得財產罪；他早前另涉管有危險藥物，兩案今一併處理。署理主任裁判官黃雅茵考慮到報告指被告有毒癮，建議被告入戒毒所，加入被告主動認罪及願意向事主賠償，遂判被告戒毒所及650港元賠償令。

26歲被告羅梓濠，報稱無業。控罪指他於今年3月21日及26日，在尖沙咀漆咸圍多福大廈外，分別以欺騙手段不誠實地取得李強和王文傑的服務，即乘坐的士及的士車資144.7港元和202.3港元；及於3月21日在藍田啟田商場外，虛假地表示以轉數快轉帳港幣500港元至李強的帳戶，從而不誠實地向對方取得300港元。辯方今天求情時指，被告與前女友生了一名5歲兒子，他亦有一名患唐氏綜合症的妹妹，而他原任職美容銷售員，但因疫情失業，被告出於一時貪念而犯案，希望法庭給予機會。辯方亦指被告願意進入戒毒所，改過自新毒癮問題，將來繼續照顧兒子。

案情指，兩名事主均為的士司機，李於3月21日凌晨3時許，透過手機應用程式收到訂單後，到漆咸圍多福大廈接載被告和一對男女，並載3人前往藍田，車上男乘客落車。被告向李稱自己沒有現金，提出用「轉數快」支付500港元給李，扣除車資後，李再找贖300港元現金給他。李答應被告要求，而被告亦於落車前出示轉帳紀錄，惟事後李查核紀錄才發現沒有獲轉帳，李隨即報警。3月26日凌晨，王亦收到被告的訂單，王載被告來回漆咸圍多福大廈及秀茂坪安達邨，被告再次訛稱用「轉數快」支付車資，王事後發現受騙及報警。警方調查後拘捕被告，被告警誡下作出招認，又稱「橫掂都係，我就呃埋的士佬幾百蚊買嘢食。」

案件編號：KCCC 708/2022