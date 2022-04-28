申訴署就管理回收桶提6建議　環保署稱續提升回收網絡

申訴專員公署今日(28日)發表「廢物分類回收桶的管理和成效」主動調查報告，並提出6項建議，包括檢視公共空間回收桶的標示、適時更新流動應用程式的資訊、繼續加強與其他政府部門的協作、定期發布回收桶的運作數據、持續加強宣傳教育及就回收桶的政策定位訂下檢討時間表等，環境保護署回應稱會積極跟進。

另外，環保署正持續擴展及提升由「回收環保站」、「回收便利點」及「回收流動點」組成的「綠在區區」社區回收網絡的覆蓋率。其中，最新一批10間「回收便利點」已全部投入運作。環保署亦推出《綠綠賞(電子)積分計劃》，並於今年1月推出手機應用程式，以鼓勵更多市民參與資源分類及乾淨回收。

位於公共空間的回收桶是社區回收設施的其中一種，但其收集的回收物數量有限，每年約1,000公噸，佔整體回收物數量少於0.1%。隨着「綠在區區」社區回收網絡的逐步發展及各項減廢回收計劃的落實，環保署預期位於市區路旁的回收桶的使用需求會下降，甚至隨着「綠在區區」社區回收網絡的發展及其他因素，可能會完全被取代。