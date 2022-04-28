雌雄賊涉10宗迷你倉爆竊案落網　兼揭販冰毒今晨提堂

觀塘於今年2月至4月期間，接連發生10宗迷你倉爆竊案，主要涉及區內3間迷你倉，案中一共約70萬港元財物被盜，包括大批郵票、模型及玉器等收藏品。東九龍總區重案組探員經深入調查，並翻看大量閉路電視後，於前日(26日)展開拘捕行動，在油麻地拘捕1名姓黎(45歲)本地男子及1名姓許(49歲)本地女子，並起回大量失物。涉案男女已被落案起訴「爆竊」、「販運危險藥物」及「管有工具可作吸食毒品用途」，案件於今晨(28日)在觀塘裁判法院提堂。

東九龍總區重案組高級督察甄皓妍指，賊人犯案時強行打開迷你倉正門，其後再以硬物破壞目標迷你倉的鎖頭，以大肆搜掠財物。而物主由於較少前往迷你倉檢查，故往往未能及早發現財物失竊，警方難以確定案發時間。探員經調查發現有人霸佔空置迷你倉，以擺放贓物待價而沽，並在倉內起回大量失物，包括約值60萬元的珍藏郵票。警員同時在兩人寓所及租住酒店房間內，檢獲約17克、市值約1萬元的懷疑冰毒、一批包裝工具及吸毒工具。

東九龍總區防止罪案辦公室高級督察馮家恒指，警方已就各案發大廈進行保安勘探，並建議各處加強保安設施，例如在各出入口實施探訪者登記等，同時建議迷你倉經營者在單位出入口，及各室內通道安裝閉路電視，以協助警方追查出入人士，並應小心核實顧客身份，定時更改大門密碼等。市民在租用迷你倉時，亦應選用優質鎖具，並於出入時提高警覺，以免被賊人跟入倉內有機可乘。