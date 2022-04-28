勞工處收556因公染疫呈報　業界促僱主政府關注職安健

疫情下工傷人數上升，業界促政府加強巡查及檢控違反職業安全規定的僱主。在去年首三季，勞工處列出職業傷亡個案死亡個案共計193人，較前年首三季173宗數字明顯增多。職安健協會今(28日)表示，截至2021年11月30日，勞工處共接獲556宗由僱主或僱員向處方呈報懷疑因公染疫的僱員補償個案，可見當中因公感染新冠肺炎比率不少。

另外，雖疫情下經濟活動大受影響，但本港工業意外未有改善迹象，在去年10月至12月這3個月間，出現了10宗致命工業意外，導致10人死亡，其中6宗則出現在建造業。協會指，就業環境改變導致的趕工、公司壓縮人手，及因轉行而在工作上出現「生手」的狀況，仍時有出現。

協會強調，僱主應該對疫下工作環境安全進行評估及監控，預防疫情持續擴散；而政府則需加強對疫下工作環境的巡察和監管，保障僱員安全。勞工及福利局亦應全面檢討現行《僱員補償條例》和職安健政策，將復康工作引入條例，及加快落實「建造業工傷復康先導計劃」。