涉挪用10萬港元服務款項　核數師樓前合夥人提堂

廉政公署前日（26日）落案起訴一名註冊核數師樓前合夥人，控告他2項盜竊罪，指他涉嫌從公司偷竊核數服務款項合共10萬港元。案件今天（28日）在西九龍裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，裁判官應其要求將案押後至6月23日再訊，好讓被告有足夠時間聘請私人律師。被告准以1萬港元繼續保釋候訊，期間不准離開香港及不准接觸控方證人。

40歲被告鍾智亨，報稱會計師，他是禮佰敦會計師事務所有限公司前董事兼股東。他被控2項盜竊罪名，指他於2018年2月23日至同年4月10日期間，在香港偷竊一筆5萬港元的款項，即屬於禮佰敦會計師事務所有限公司的財產；以及在2018年8月31日偷竊一項據法權產，即一筆恒生銀行有限公司欠下Harmony Business Consultants Limited 的5萬港元債項，即屬於Harmony Business Consultants Limited 的財產。

案發時，禮佰敦會計師事務所是一間在香港會計師公會註冊的核數師樓，被告及另一名合夥人為該核數師樓的董事兼股東，二人持有相同股份份額。2名合夥人同為執業會計師，合資格以禮佰敦會計師事務所的名義製備和簽署核數師報告。

案件編號：WKCC 1124/2022