律師執業模式條文拖24年未落實　律政司被轟阻住地球轉

由鄭若驊領導的律政司被轟漠視法律業界的訴求。

外界猛烈批評由司長鄭若驊領導的律政司錯漏百出，法律界議員林新強今日(28日)在立法會上更直指律政司漠視法律業界的訴求，有關業界執業模式的法律條文，24年仍未落實，批評律政司「阻住地球轉」。

林新強在立法會二讀《2002年撥款條例草案》發言時，批評政府第5波抗疫安排混亂，錯過堵塞漏洞機會，不少資源本身可發展經濟。他續稱如香港長期不能與內地通關、不能成為進入內地的跳板，就會加快人才流失。面對外國政府試圖干預香港司法制度，政府要增加資源培訓本地法官和律師，加強愛國教育。

他又指律政司服務準則內並未包括落實法例，僅只是協作政策局通過法例，強調政府要有責任確保法例落實執行，否則社會不能受益。他舉例指法律服務立法雜項修訂條例，准許律師以股份有限公司法團模式執業，24年來條文仍未落實，香港律師會曾收到律政司回覆，律政司反而向律師會提出130條提問，律政司甚至以業界自我監管為由推搪。對此，他批評「唔理邊個啱唔啱，係邊個嘅問題，你哋依家就係阻住地球轉」，並斥政府經常指專業界別要自我監管，而漠視其訴求。

對於人才方面，本身是眼科醫生的林順潮指在2020年年底，本港每1000人只得兩名醫生，醫生大部分在私營醫院執業，公私營醫療人手失衡。反觀本身新加坡醫療人手原先比香港更加不足，卻用約10年時間大幅提升，促政府增加大學醫學院，以及醫科生學額。他又認為必需盡快通關。要求政府對全民檢測加強解說，令市民有心理準備，以及讓市民明白，通關和經濟有必然關係。