受訪殘疾人士及照顧者疫下少於1成就業　團體倡政府增支援

疫情持續，除了普羅市民受影響，殘疾人士的困難更是荊棘載途。有復康機構於4月上旬成功訪問了262位殘疾人士及他們的照顧者，並於今日(28日)公布調查結果，發現僅6.1%受訪者屬於穩定就業；患長期病患或本身亦是殘疾的照顧者，其壓力指數更高達30分，反映負面情緒與壓力已達臨界點；家庭主婦及退休的殘疾照顧者，其壓力指數分別為15.9分及14.4分，負面情緒非常嚴重。

家有一名殘疾女兒的珍姐表示，由於託管服務於疫下暫停，自己需要全天候獨力照顧愛女，除了擔心自己在年老後無法照顧女兒，亦時常感到有苦無路訴。此外，因長時間困在家中，令負面情緒不斷增加，如擔心母女生計及殘疾女兒染疫等。

香港復康力量總幹事趙立基表示，殘疾人士平時已面對因殘疾所帶來的不便，在第五波疫情下，當醫療及社會服務受到極大影響，以致停擺，他們在缺乏社會支援下仍要獨力照顧家人，可以想像到他們的艱辛，又重申如果社會不正視這問題及不予以更大的援手，可能引發更多家庭慘劇。因此，他促請政府增加資源支援照顧者、增加外展服務隊人手及提供財務支援。