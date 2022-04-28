冷氣技工參與尖沙咀警署外暴動　今認罪還押候判

2019年8月11日，有大批示威者在尖沙咀警署外的彌敦道一帶集結，並向警署投擲汽油彈及其他物件，令一名在警署內的警員下肢燒傷。警方當日驅散示威者時拘捕多人，早前已有9名涉案人士被裁定暴動罪成判囚。一名冷氣技工當日被目睹配備防毒面具、雷射筆等，從花槽跳下企圖逃走時被制服。該技工今天（28日）在區院承認暴動及在公眾地方管有攻擊性武器罪，被令還押至11月26日再訊，以待同案其他被告的案件審結。

被告鄭智健（22歲），承認於2019年8月11月在尖沙咀柯士甸道與堪富利士道之間的彌敦道，與他人參與暴動，及管有一支能發出雷射光束的裝置。同案另外7名被告，包括馬孝文（25歲）、吳柏熹（22歲）、譚煒誠（23歲）、楊梓信（22歲）、陳振華（29歲）、陳嘉（32歲）及林祖童（21歲），則將於7月18日進行審訊。

案情指當日下午，逾千人集結在控罪書提及一段彌敦道附近。集結人士大多身穿黑色衣物、頭盔、眼罩及防毒面具等裝備，並佔據行車線。有示威者及後以水馬堵塞尖沙咀警署正門入口，然後撬磚、敲打地面製造聲響及以傘作遮掩等。有片段指攝到有示威者把載滿石塊的手推車推向警署，並手持大橡筋，向警署投擲石塊，又有人向警署射雷射光、投擲汽油彈及拾起催淚彈彈殼投向警方，令警署內一名警員下肢有5.5%的2級燒傷。警方雖多次舉旗及發射催淚彈等警告，但示威者仍然沒有散去。警方其後驅散示威者，一名警長期間見頭戴頭盔及一身黑衣的被告，於是上前制服。有片段亦拍到配備防毒面具及泳鏡等的被告從一個花槽跳下逃走，且不理會警員的追截。被告最後被制服，被搜出雷射筆等物品。

案件編號：DCCC 22/2021