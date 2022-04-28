網騙新招　到真實商戶專頁留言被呃混淆視聽　代購演唱會列高危

網上購物風氣盛行，但相關騙案亦隨即增加。

網購騙案不時發生，騙徒的行徑亦愈為猖獗。警方不時會在社交網站公布假網店名單，有騙徒扮熱心市民「賊喊捉賊」，在轉載了警方防騙訊息的真實商戶專頁「派嬲」，及留言「騙子，收錢唔發貨」，並把大頭相改為「詐騙 唔好買 騙錢」，企圖混淆視聽。此外，沉寂一時專賣假演唱會/主題樂園門票嘅「假飛黨」又再出現，更成為10大高危貨品之一。

隨着禁聚令放寬，沉寂一時專賣假演唱會/主題樂園門票的「假飛黨」又再出現，截至昨日(27日)，過去一周最常成為騙徒幌子的貨品，依次為手錶、手袋、蛋卷、演唱會/主題樂園門票、外匯兌換服務、牛扒、書枱、玩具、禮品卡及龍蝦。

警方又指，近日假專頁數目有所下降，而新接獲的假專頁包括金港灣、Life purchase、Happy『抵食』『着數』『特色推介 』、石川バッグ購物中心、愛华Shopping、Delightful Shopping、Paytren 電子購物、Scarlett discount store、李記百貨及口袋淘。