假難民耗公帑　人才流失損競爭力　議員斥政府欠危機意識

人口資源會影響到社會發展，立法會今日(28日)繼續就財政預算案進行二讀辯論期間，有議員提出困擾香港已久的假難民問題會消耗庫房，建議將滯港難民移去其他地方。亦有議員關注人才流失現象，指情況持續恐怕會削弱香港的競爭力。

議員謝偉俊表示，本港假難民消耗庫房，單是酷刑申請涉及的72億港元，已經可以資助全港市民免費搭車100多天；假難民輕鬆申請法援，但香港本地弱勢人士卻非常困難。謝認為應參考外國做法，將難民移去其他地方，例如新疆等，做到假難民「動態清零」。謝又提到本港正面對嚴重的移民潮，法律界和專業界都有不少人才離開，預計會有三分之一的納稅人離港，當中不乏專業人才。謝指，要培訓有關的專業人才並非容易，惟政府仍然鴕鳥政策，沒有危機意識。

會計界議員黃俊碩表示，香港過去被稱為國際金融中心，是不少金融專才前往亞洲的棲息地。惟經歷2019年社會運動及嚴厲疫情規例，人才流失已成不爭事實，政府卻往往只稱因為疫情導致人才流失，沒有正面面對情況。黃指，過去數月，金融企業開始將高級管理人才轉移至新加坡或亞太地區，難免會殃及香港的競爭力。

黃指，雖然政府提出不少措施，例如改善優才計劃，但在疫情影響全球經濟下，應該提供更多寬免政策，更要比新加坡更優越的政策和稅務優惠等。他表示，全球先進體系都希望吸納人才，政府以為疫情後人才就會回流香港，就如同相信新冠疫情會自然離開一樣，都是一廂情願。