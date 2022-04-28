禁追租草案三讀通過　龍漢標反對立法干預私人合約

立法會以不記名投票方式，三讀通過《商業租戶短期保護措施(2019冠狀病毒病疫情)條例草案》，即「禁追租」立法建議。對於政府修例暫緩追租，地產及建造業界議員龍漢標表明原則上反對以立法手段干預私人合約，認為將會打擊香港國際金融中心商譽。他指條例草案有兩項根本性缺陷，第一，偏離協助中小企的立法原意。他指政府的原意是為中小企提供協助，並非所有租戶，惟現時條例草案卻太過廣泛，沒有受到影響的企業亦能得到補助，故他提出修正案，要求將受影響租戶限定為中小企業。

議員管浩鳴則形容條例草案為難了立法會，政府的立法建議堂而皇之，雖然法例會使部分企業得到益處，但實際上破壞香港多年來行之有效的私有產權制度，將立法會變成箭靶。若通過法案，將會為破壞自由經濟立下先例；若不通過，立法會又會背負置中小企於不顧的污名，使立法會左右為難。他又指指條例草案與《基本法》中保護私有產權有所牴觸，倘若租客走數，業主便會無辜承受數個月的損失，反問是否公平。對於政府只強調參考外國例子，他指惟外國亦吸取教訓，例如英國曾推出類似禁令，實施18個月後，當地拖欠租金的金額達64億英鎊，令人咋舌。

另一議員李鎮強亦批評條例將違反香港自由經濟及資產權，剝削業主權益，加上特區政府不打算「落水」，等於將責任推給業主。他建議政府在立法時訂立下限、一個物業的業主不會受到規限、銀行不能向斷租的業主收回物業，直至業主找到新租戶；若租客最後結業，政府要補貼一定百分比。他擔心法例會開啟壞先例，將來再有疫情或天災，政府又會再訂立類似法例，違反商業社會的合約精神，要求政府表明是此只是一次非常性手段，不會再有下一次，又表示對條例有保留。