初選案吳敏兒申保釋被拒　官指難信她不續違國安

47名發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，案件將交付到高院審理，當中有34名被告要還押候訊。其中前職工盟主席吳敏兒，去年12月向高院原訟庭申請保釋，《港區國安法》指定法官杜麗冰聽罷陳詞後即時駁回申請，並於今天（28日）頒布書面理據。法官指吳曾在不同媒體寫文或接受訪問，重申要對抗政府的立場。法官更指吳有國際聯繫，容易發揮影響力，因此沒有充分理由相信她不會繼續危害國家安全，故拒絕讓她擔保。

法官在判詞中指，申請人吳敏兒在2020年5月18日，於《立場新聞》刊登題為「制裁黑警，制裁埋黑警後路」的文章，反映申請人若最終當選，會利用其立法會議員的身份向警方報復。至2020年7月，申請人指，《港區國安法》預視着恐懼和壓迫的時代，而立法會將成為主要戰場，又稱「其實工會運動呢唔單止本地呀，喺我哋而家發展緊呢，仲誒結連到國際嘅工會運動」。在其宣傳單張中，也可以見到申請人執意對抗《港區國安法》及警方，亦會打「國際線」。

法官續指，申請人即使初選落敗，仍然接受媒體訪問，呼籲市民繼續抵抗政權，顯示申請人不只是為了勝出選舉，才作出有關論述。雖然申請人沒有特意宣揚暴力，但其說話必然會引起他人對當權者的不滿和憤怒，而事實上，申請人的言論不少是建基於流言和謊話。考慮申請人在國際社會間有一定影響力，相信申請人很容易與國外人士聯繫，法官認為沒充分理由相信她不會繼續危害國安，因此拒絕其申請。

案件編號：HCCP 193/2021