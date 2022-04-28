打擊粵港澳跨境走私　廣東省公安廳提升舉報獎勵

廣東省公安廳近日制訂關於舉報走私凍品犯罪行為獎勵規定，大幅提升獎勵金額，從以往最高20萬元（人民幣，下同，約24萬港元）提升至50萬元（約60萬港元）。有關規定已於本月中公布試行，有效期至12月31日。省公安廳打擊走私局有關負責人稱，全省公安機關正開展打擊治理粵港澳跨境走私聯合行動，通過進一步多警種多部門協作，集中力量偵破走私犯罪大案。

內媒周四（28日）報道，廣東省公安機關按照公安部、全國打私辦和省委、省政府關於打擊走私工作部署，會同海關緝私、海警等反走私職能部門緊密合作，打擊跨境走私違法犯罪，嚴防境外疫情輸入傳播風險。據統計，今年以來全省打私部門共偵破398宗涉走私刑事案件，抓獲1,667名疑犯，扣查逾1.8萬噸走私凍品，涉案約60億元（約72億港元）。

根據新規定，除舉報走私凍品線索的獎金大幅提升外，舉報運載走私凍品的船舶、車輛，儲存走私凍品的冷庫以及為走私船加油的「黑油站」、「黑油船」、「黑油車」和提供修造服務的非法造船廠線索，均納入獎勵範圍。例如舉報走私凍品「大飛」的線索，根據船馬力大小可獎勵5,000至1萬元（約6,000至1.2萬港元）；舉報一個儲存走私凍品的冷庫線索，經查證屬實並查封，最高獎勵5萬元（約6萬港元）。