標榜「搵唔到退返錢」後食言　偵探違《商品說明條例》罰款

一名女子去年1月在網絡上接觸到私家偵探，對方聲稱可以為她尋回失散多年的母親，又指「搵唔到會退返錢畀你」，女子信以為真及向對方支付4,500港元。惟該私家偵探遲遲未能尋得其母消息，更無視女子索要退款的短訊，該女子向消費者委員會作投訴。海關其後介入及作調查，控告私家偵探一項「將虛假商品說明應用於要約向消費者提供的服務」，違反《商品說明條例》。私家偵探今（28日）在九龍城法院承認控罪，被判罰款3,000元及4,500元賠償令。

被告李博文（37歲）、報稱私家偵探。控罪指他於2021年1月6日在香港作為商戶，將虛假商品說明，即在目標人物沒被尋獲時會提供退款，應用於一名林姓消費者的尋人服務。案情指，林姓女事主於去年1月6日在網上接觸到被告的網站及電話號碼，事主透過WhatsApp被告查詢，被告聲稱「好容易搵到㗎咋」、「總之佢有身份證就得」等，被告又稱「一兩日可以畀到個地址你」以及「搵唔到會退返錢畀你」。

案情續指，事主向被告透露母親的身份證號碼、中英文名及出生日期，並指示丈夫透過Payme轉帳4,500港元給被告，要求被告為她尋回母親。惟被告一直未能尋得事主母親，事主多次要求退款，但遭被告無視，事主後來於同年4月接觸香港紅十字會，及後尋得母親，並於同年5月向消費者委員會提出投訴，而直至同年7月，被告仍沒有向事主退款。海關於去年12月23日拘捕被告，當時被告稱如果調查結果不理想，他會視乎情況退回部分款項。

案件編號：KCCC 893/2022