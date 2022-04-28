增40廈納入強檢名單　屯門7屋苑及西半山采文軒上榜

再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(28日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(29日至30日)期間進行病毒檢測。

涉及多宗病例的地點如下：

1.上水天平邨天賀樓

2.粉嶺榮福中心1座

3.灣仔萬茂臺1號桂濤苑

4.天水圍天澤邨澤辰樓

5.屯門蝴蝶邨蝶舞樓

6.沙田博康邨博達樓

7.青衣長宏邨宏正樓

8.粉嶺綠悠軒5座

9.將軍澳蔚藍灣畔3座

10.將軍澳蔚藍灣畔2座

11.葵涌怡峰苑豪峰閣

12.屯門聚康山莊5座

13.屯門恒福花園4座

14.屯門恒福花園7座

15.屯門鳴琴路3號翠鳴臺

16.屯門龍門居8座

17.屯門翠寧花園6座

18.沙田愉翠苑愉歡閣

19.粉嶺花都廣場8座

20.粉嶺海聯廣場1座

21.荃灣荃景花園5座

22.屯門聚康山莊3座

23.石硤尾白田邨太田樓

24.油麻地駿發花園1座

25.慈雲山慈樂邨樂滿樓

26.慈雲山慈正邨正暉樓

27.紅磡黃埔新邨樂富樓

28.藍田藍田邨藍蔚樓

29.北角健威花園B座

30.半山區般咸道63號釆文軒

31.鴨脷洲漁安苑銀安閣

32.東涌藍天海岸3座

33.東涌映灣園悅濤軒10座

34.東涌裕東苑喜東閣

35.元朗建德街25號大福中心

36.元朗洪福邨洪溢樓

37.元朗朗怡居5座

38.天水圍天耀邨耀逸樓

39.將軍澳健明邨明日樓

40.將軍澳欣明苑欣蘭閣