活化佐敦谷明渠綠意盎然　變身「港版目黑川」

日本美景常為港人讚嘆，渠務署斥資3000萬港元，耗時兩年打造佐敦谷明渠，變身「港版目黑川」，將其由臭渠搖身一變成生態水道，並隨處可見蝴蝶蜻蜓等飛舞。同時，集側旁的泳池及有觀塘后花園之稱的沈雲山，勢必成爲觀塘區內淨土。

環顧佐敦谷水道，活化後恍如寬闊的河川，兩旁更被多棵攀藤植物，例如雞蛋果藤、炮仗花和紫藤等包圍，從水道中更可看到各式各樣的植物倒映，配合陣陣微風吹起，如同櫻吹雪的景象，令人目不暇給。若市民沿水道旁而行，更可利用設置在欄杆旁的「綠化咖啡枱」，一邊欣賞優美的環境，一邊飲咖啡、閒聊、閱讀等，享受美好時光。繼續沿水道步行，會經過「水道花園」，亦可步行至沈雲山山頂，飽覽飛鵝山景色，體現「山、水、物」融為一體的格局。

佐敦谷明渠活化工程長約330米，分成3個主要部分，包括「水道花園」、上游的生態水道，以及下游的綠化水道。渠務署排水工程部高級工程師蕭偉忠說，上游環境較幽閉，為增加生態價值，種植約300棵攀藤植物，包括炮仗花和紫藤等，令水道四季呈現不同景象。河底鋪設55噸石塊，設置15個淺灘及15條「之」字型魚梯，模擬天然的河底生境及溪澗環境，提供空間讓魚和其他水生動物停留。