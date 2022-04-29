西九故宮開幕在即　多媒體裝置踏入皇帝內心世界

你可曾想像過萬人在腳下的感覺？踏入西九文化區香港故宮文化博物館，就有機會了解九五至尊的一日生活，甚至踏入皇帝內心世界，窺探其私生活，了解帝王作爲男人、作爲丈夫對其魂牽夢縈的妃子的感情，展開與眾不同的博物館體驗。

備受矚目的西九故宮開幕在即，多位新媒體及藝術裝置的當代藝術家，以現代化的眼睛發掘傳統藝術。其中一例為紫禁城一日的展覽，內設多媒體裝置，展現清朝皇帝從早上4時至晚上8時的生活，度過皇帝般的一日遊。觀眾更能坐在舒適的梳化，抬頭觀看動畫，進入帝王之家的夢境，與皇帝一同處於半夢半醒的狀態，思念其幾十年前早逝的36歲愛妻，了解帝王作爲丈夫對妻子的思念，拉近與歷史的距離。

自薦作爲上述展覽策展人的香港故宮文化博物館副館長王伊悠說，西九故宮新館強調創新，期望為觀眾帶來嶄新體驗。相較平時琳琅滿目的展廳，博物館特設展廳僅擺放2至3件文物，包括故宮肖像畫及帝后的服飾，避免出現觀眾平日觀看文物蜻蜓點水的情況。她又形容：「北京紫禁城與香港非常相似，收藏多國如琉球及波斯等藏品，如同香港融合中西文化，呈現高度多元性。」