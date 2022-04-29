元朗東頭同心村首批單位昨抽籤　最快5月入伙

港人難覓安樂窩，過渡性房屋成基層上樓目標。位於元朗東頭村的大型過渡性房屋項目「同心村」，終在昨日(28日)舉行首批單位交付及單位抽籤儀式，有155個單位成功交付鎖匙予營運機構香港聖公會福利協會，其餘單位亦會陸續於5至6月交付，而該協會亦於同日以抽籤方式編配單位予正選申請人，居民最快可於5月起入伙。

「同心村」項目由今年1月底起共收到近1,900個合資格申請，最後成功申請者可獲分配單位。單位抽籤昨日以電腦形式進行，將單位編配予正選申請人，過程於香港聖公會福利協會的社交媒體平台作全程直播，其結果稍後將上載於「同心村」元朗東頭過渡性房屋項目的社交平台專頁，以及香港聖公會福利協會網頁等，待居民完成簽定租約手續後，可於5月起陸續入伙。

目前「同心村」項目共提供1,800個單位，戶型涵蓋不同需要，而整個項目預計將營運至2028年，租住年期料可惠及約5,000個家庭。福利協會表示，現時項目尚餘小量1至3人單位可接受申請，若有合資格人士想申請，詳情可到協會網站了解。