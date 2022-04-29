高鐵停運多時　去年仍錄13.6億進帳　料出自港府補貼

受新冠肺炎影響，廣深港高鐵香港段停運逾兩年，乘客量及車務收益早已「清零」。惟港鐵去年業績顯示，高鐵全年仍錄得13.63億元收入，按年增長6.7%。當中，數以億元或由港府「包底」補貼而來。

根據港府與港鐵的營運協議，當高鐵全年實際乘客量低於預期15%以上，政府和港鐵須按七三比例攤分風險。但當局從未對外披露，高鐵過去兩年因停駛而獲取的補貼金額。

據了解，高鐵去年帳面收入的13.63億元，當中約8億元是港府固定向港鐵支付。協議寫明，港鐵在高鐵香港段10年期內每年可向港府收取定額付款，合計79.65億元，以支付資產更新費用；另外，高鐵每年「燈油火蠟」開支約3億元，由港府與港鐵各承擔一半。扣除兩項收入，餘下約3億元相信是相關補貼費用。

疫情未爆發前，政府最初預期高鐵每日實際客量可達8.01萬人次，但從未曾達標。港府甚至相信高鐵有錢賺，首10年預計淨收入27億元。同期經營期整體的營運盈利（以扣除利息、稅項、折舊及攤銷前的收益形式表達）及營運毛利率亦屬正數。