東鐵綫獨佔路軌　有望加密班次

廣九直通車香港段與港鐵東鐵綫共用路軌多年，每逢直通車駛經，東鐵綫列車須在車站停駛讓路，服務難免受耽誤。就東鐵綫過海段預計最快6至7月通車，有議員認為，直通車倘取消，東鐵綫「獨霸」路軌下可望提供更頻密的班次，有助紓緩客量飽和問題。

廣九直通車未停駛前，每日北上南下的列車已縮減至18班，全程需時約兩小時。至於東鐵綫在第5波疫情前，在繁忙時段約3分鐘一班列車。此外，屯馬綫通車後已分流約三成乘客，以早上繁忙時段為例，東鐵綫沙田至大圍一段最為繁忙，乘客量約為30,100人次，較2017年跌近五成。

隨着現有12卡列車逐步被9卡車取代，加上新信號系統投入服務。港鐵指，新系統可讓42列列車同時運行，班次可縮減至最高約兩分鐘一班。不過，相比舊有系統最高可載客量為每小時單向101,000人次，新系統載客量只有82,500人次。相關數字根據既定條件而得出，實際可載客量會受列車設計、列車班次、車務安排及乘客需求等因素影響。

議員田北辰形容，取消廣九直通車是「雙贏決定」。他解釋，廣深港高鐵香港段通車後，城際直通車已完成「歷史任務」，高鐵日後若增添列車往來廣州東站，可完善服務且增加客量；東鐵綫長遠有望釋放更多本地班次，解決乘客需求，尤其是東鐵綫過海段即將通車，可以預期屆時勢必「逼上加逼」。