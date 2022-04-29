你要知：網購動物健康成疑　獸醫：更有機會惹刑責

社交平台不時會出現「代購名種貓隻」廣告，不少標榜售價僅香港的一半，吸引不少人從這類不明途徑買入貓隻。惟獸醫提醒來歷不明的貓隻，不但健康問題成疑，若販售者無相關牌照或以非法途經將動物運至香港，更有機會惹刑責上身。

從來歷不明途徑購入的動物，會因為生活環境及習慣不佳而面對很多問題。獸醫黎昌生提醒，切勿貪得意購入「未斷奶」的幼貓，「因為母乳的營養難以取代，其次是幼貓與母貓相處的期間，能從母貓身上學習生活技能，若在幼貓滿九周前就與母親分離，有機會嚴重影響其生活習慣。」

另外從不明來源購入的貓隻，其健康問題亦會成疑。黎解釋指，若其成長的養殖場衞生情況不佳，貓隻有機會感染皮膚病，甚至其他傳染病，更有可能縮短壽命，「勿從無牌照的來源購入貓狗，為慳少少錢而傷害一條生命是十分不可取的行為。」

香港販售貓狗牟利一定要有牌照。黎表示，申請牌照需要符合很多條件，例如是店舖衞生環境、每隻動物的活動空間等，以販售幼貓來說，至少需要2個月大、完全戒奶及打了第一針疫苗。黎提醒，若光顧無牌店家，更有機會背負刑事責任，「特別涉及運輸回港的貓隻，很多人可能不知道嚴重性，其實偷運一隻貓狗來港，不止是虐畜行為，更涉及偷運問題，有機會被判7年監禁及罰款200萬港元。」