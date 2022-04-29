調查指逾半兒童曾遭體罰　元兇涉家人或照顧者　組織促立法禁止

明日(30日)是一年一度的國際「沒有巴掌日」，惟現時體罰在世界各地仍然是最常見針對兒童的施暴形式，根據世界衛生組織調查，全球有60%兒童定期遭受家庭成員或照顧者的體罰，有關注兒童組織建議，政府應盡快立法全面禁止體罰兒童；另外亦冀藉此呼籲世界各國停止以體罰作為管教兒童的方法，喚起社會對終止體罰兒童的關注，加強推廣正面管教，促進兒童全面成長及發展。

防止虐待兒童會表示，於2021年11月至2022年1月期間進行了《關注兒童心理健康狀況》問卷調查，結果顯示近50%受訪兒童表示過去曾遭父母或照顧者施以體罰；60%受訪父母或照顧者表示過去曾向兒童施以體罰，情況令人憂慮。該會認為，體罰兒童無助管教，相反卻會帶來禍害，有機會造成兒童身心健康受損，甚至死亡。有見及此，該會建議政府應立法全面禁止體罰兒童，及投放更多資源，在社區推廣非暴力管教，加強家長教育。

另一關注協會「救助兒童會」同樣建議應立法禁止對兒童進行體罰，該會稱，首要目的並非要為了懲罰家長或照顧者，而是為了透過法律去實踐兒童所享有的權利，免受人身攻擊且受法律保護。同時亦可向社會傳達一個清晰的訊息，即體罰並非一個合適的管教方式，從而提升社會對兒童的尊重，減少任何暴力或其他不恰當方式對待兒童情況發生。