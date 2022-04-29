李家超公布參選政綱　提出強化政府治理能力等四綱領

參選第6屆行政長官選舉的前政務司司長李家超，今日(29日)上午11時在灣仔會議展覽中心舉行政綱簡介會，他表示政綱主要有四個，1.強化政府治理能力。2.土地房屋供應提速提效提量。3.強化香港競爭力。4。強調關愛社會，重視青年發展。

在強化政府治理能力方面，包括提升管治及執行能力，強調行政立法要良性互動，將經過架構重組，完善委任官員設置。強化政策研究統籌能力，設立應急動員機制，在18區成立地區服務、關愛隊。此外，會吸納人才到政府不同崗位組織，包括諮詢架構，不同領域要有預案，會適時推動23條立法。在土地房屋供應方面，提出公屋提前上樓計劃，針對公屋項目如果未有配套，都可以讓市民入住，約縮短上樓一年時間。另外要加強統籌，包括設立公營房屋項目行動工作組研究創新思維等。亦會繼續推動明日大嶼、北部都會區、綠化地，與私人企業商討。

強化香港競爭力方面，包括以北部都會區成為新發展引擎，短中長期都要讓北部都會區成為宜居地方，與深圳、大灣區產生效用效應。推動多元創意經濟發展、利用好法治優勢，成為區域法律解決中心，利用自身優勢多方面自由發展。鞏固固有優勢，例如強化金融中心，提升經濟有效轉型創造產業鏈。至於關愛社會及重視青年發展方面，醫療護理應急機制要確保零交接，設基層醫療系統，優化長者社區照顧券，檢討外判制度，改善勞工待遇居住環境。另外，提出千人實驗計劃，幫助一千名在劏房的初中學生，設計方案幫助，包括活動計畫、培訓，企業管理人才作導師，每年會檢討。