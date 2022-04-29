長者獨自隔離檢疫風險高　酒店業指會提供特別支援包括電話聯絡

因前日(27日)有年老藝人被揭倒斃於房內，引起社會對對長者或長期病患獨自在檢疫酒店隔離的關注。檢疫酒店之一奧斯酒店董事長鍾偉棠今日(29日)便在電台節目表示如年長顧客有需要，酒店會為他們提供特別支援，包括電話聯絡跟進情況，當發現無人接聽，就會派人敲門了解情況。

鍾偉棠又指酒店會按情況處理不同個案，如檢疫人士其家人到酒店送藥，他指酒店會即時處理。而除了酒店本身人手，酒店亦有衞生署常駐巡查隊協助處理突發事件。不過，他亦補充指隔離人士有傳染風險，一般情況不會打開房門，除非發生緊急事情，如生命危險及火警等，但很多時候要依靠前綫同事判斷。

老人科專科醫生佘達明今日亦電台節目表示，長者獨自在酒店檢疫有危險，因未必懂得照顧自己，除了由家人陪同檢疫外，他又建議允許長者及兒童返港後在家檢疫，認爲只要提升檢測的嚴謹程度，病毒流入社區的風險不大。 佘達明提醒，如果長者獨自檢疫，應該帶雙倍的藥物數量，尤其是有肺部及心臟疾病的長者，一旦斷藥復發，情況可能非常嚴重，他又建議家屬每日與長者視像通話，留意長者的身體及精神狀況。