薄扶林綁架女嬰案再訊　內地漢獲撤控另一被告續還押

港島薄扶林去年發生女嬰與菲傭被綁架案，《東網》記者在事發後第一時間到達元朗藏參現場，獨家直擊救人驚險經過。警方其後拘捕一名肉店經理及一名持雙程證留港內地男子，分2案落案起訴2人各一項俗稱綁票的「將人強行帶走或禁錮交換贖金」罪。2案今早（29日）同在東區裁判法院再訊，控方指經調查後，申請撤銷內地男子的控罪，不作起訴。至於肉店經理，控方就表示需時再索取法律意見及待警方進一步調查，裁判官逐把他的案件押後至7月8日再訊，此期間被告須續還押監房。

首案被告何連進（42歲）任職肉店經理，控罪指他於2021年12月8日在薄扶林域多利道700號附近一條無名路上，與1名不知名男子以武力方式將X在違反其意願下帶走及禁錮，以圖取得用以交換其釋放的贖金或利益。

次案41歲被告王建坤、報稱無業，持往來港澳通行證留港。控罪指他於同日同地，與何連進及另一名男子以武力方式，將X在違反其意願下帶走及禁錮，意圖取得用以交換其釋放的贖金或利益。控方今申請撤銷該控罪，並獲法庭批准。

案件編號：ESCC 2740/2021, ESCC 20/2022