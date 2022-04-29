癡呆八旬醫生涉非禮家傭　因官拒重召事主作供上訴得直

患有早期早老性癡呆症八旬英籍醫生，被指在家中藉詞為菲律賓籍女傭進行身體檢查，撫摸她的乳房及指插她的私處，更要求菲傭替他按摩，強迫菲傭為他手淫。該名醫生經審訊後被裁定2項非禮罪成，判囚30個月。該醫生不服定罪提上訴，高院原訟庭法官杜麗冰今（29日）頒判決，認為原審裁判官鄧少雄拒絕重新傳召女傭接受律師盤問，構成不公，裁定醫生上訴得直，案件須發還重審。

83歲上訴人Brian Drew Apthorp，被控於2018年11月至2019年4月期間，在其位於壽山村道的住所，兩度非禮菲律賓籍女子X。據審訊時的證供透露，X自2018年9月起受聘於被告，月薪6,000港元，她於2019年7月辭職。上訴人在原審時，原本沒有律師代表，親自應訊。在盤問事主階段完成後，上訴人終於覓得律師代表，該律師申請重召事主，但原審裁判官認為，上訴人已經有充足時間盤問事主，加上辯方沒有就此提供足夠法理基礎，因此拒絕辯方申請。

法官在判詞中指，本案依賴事主的可信性舉證，但上訴人患有早期早老性癡呆症，從審訊中可見，他顯然沒有能力盤問事主，因此後來當有律師代表上訴人時，裁判官應該受理申請，重新傳召女事主。另外，判詞又提到，在上訴人親自行事期間，曾向裁判官呈上陳詞，但裁判官指文件內容太長，不認為他需花時間閱讀。法官對此表示，有關文件中的部分論點，並未在審訊時帶出，而本案亦確有不少疑團未解，包括為何事主沒有第一時間投訴，認為定罪不穩妥，遂裁定上訴得直。

案件編號：HCMA 339/2021