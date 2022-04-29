YouTube封競選帳戶　無視色情暴力　團體批粗暴干涉

Google旗下影片分享網站YouTube過去屢爆侵權醜聞，同時充斥色情、暴力、血腥等內容荼毒兒童，近日更終止特首候選人在YouTube的競選帳戶。有團體今日（29日）到美國領事館外示威，抗議Google無理封禁特首競選辦YouTube帳戶，對不雅內容則置諸不理，批評美國政府粗暴干預香港內政。

團體反黑金及反港獨關注組表示，有特首候選人的競選辦的YouTube帳戶早前遭到無理封禁，但YouTube所屬的Google回應查詢時竟指出，Google須遵守美國有關制裁的法律，並按使用守則執行，經檢視後決定禁止有關頻道，團體表示此說法實屬無稽之談及非常荒謬。

團體指此舉顯示美國科技公司Google與美國政府狼狽為奸，無理打壓香港特首候選人行使自己的選舉權力，從而粗暴地干預香港內政。團體又表示YouTube頻道充斥色情、暴力及欺凌 ，但卻沒有作為，反而打壓香港內政，要求他們向香港市民清楚交代。團體其後在場叫口號，並欲遞交請願信予總領事，惟美領館表示疫情關係，未有派員接收，最終示威人士將信件放在門外後離去。