本港鼠患問題沒完沒了　食環署續補鑊下周開展小區滅鼠

鼠患問題沒完沒了，持續困擾本港，食物環境衞生署今日(29日)宣布，今年將繼續進行目標小區滅鼠行動，行動將於下周一（2日）開展，首輪行動為期八星期。食環署轄下各區環境衞生辦事處將根據鼠患參考指數、鼠患投訴數字、居民意見、食肆及「三無大廈」數目等，在各區選出目標小區，使用熱能探測攝錄機，觀察鼠隻活動情況及出沒路徑，並通過分析不同時段的影像數據，制訂更具針對性的防鼠及滅鼠方案，同時循改善環境衞生、加強滅鼠及執法三方面，針對性地進行防治鼠患工作。

此外，首輪行動將在中西區、南區、荃灣區、大埔區、黃大仙區及九龍城區試行加入加強版目標小區滅鼠行動，擴大滅鼠範圍以涵蓋更多公眾街市和市政大廈、小販市場、鄰近食肆的後巷等鼠患黑點。而在鼠患參考指數較高的監察地點，除了使用熱能探測攝錄機外，亦會加強街道潔淨及垃圾收集服務，邀請相關部門、機構及屋苑代表等進行跨部門地區滅鼠專責小組會議，並發信予物業管業公司及業主立案法團推廣防治鼠患的知識及提供技術建議。就部份風險較高的食肆及熟食市場，則會進行巡查並向食肆負責人、員工和熟食市場租戶加強宣傳教育，提供防治蟲鼠的意見，亦會加強熟食市場的清潔、防鼠及滅鼠工作。

食環署發言人表示將加強巡查食肆，針對衞生環境欠佳、在後巷處理食物和清洗器具、不適當處理和棄置垃圾等情況採取零容忍態度加強執法。亦呼籲社會各界積極參與有關行動，並從斷絕老鼠的食物來源、清除藏匿點及堵塞老鼠來往通道三方面着手。發言人又提到，若以防治蟲鼠工作整體開支計算捕捉每隻老鼠的成本，並未能全面及實際反映防治鼠患工作的成果，因除了捕捉及毒殺老鼠外，防治鼠患工作亦包括日常巡查鼠患黑點、進行執法工作及聯合巡查、提供技術支援、及宣傳教育工作等。