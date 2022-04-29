理大男生TG頻道倡港獨　承認煽動他人分裂國家　判囚5年

理工大學男學生利用住所作武器庫，收藏胡椒球彈及手槍等物品，又在網上發布危害國家安全的貼文。他今天（27日）在區域法院承認煽動他人分裂國家罪，無牌管有槍械及管有攻擊性武器則不認罪，准存檔法庭不繼續起訴。國安法指定法官胡雅文今（29日）指涉案頻道公開提倡港獨及革命，更銷售裝備及武器等鼓勵使用暴力，以煽動他人分裂國家，且在當時動盪及反政府情緒高漲的社會氣氛中犯案，增加擾亂公眾秩序的風險，罪責屬高，法庭須判以阻嚇刑罰，認案件屬國安法的情節嚴重類別，將他判囚5年。

23歲被告呂世瑜，報稱是理工大學一年級生。案情指，被告與一名徐姓男子自2019年起，共同管理一個Telegram頻道「橙級裝備」。被告擔任「防裝」管理員，徐姓男子則為「攻裝」管理員，並自稱為「武器商人」。2人在該頻道宣揚港獨思想，鼓勵「全力武裝」，並向頻道成員銷售武器及示威者裝備，更稱會用成本價向學生出售裝備。2020年6月30日《港區國安法》生效後，徐姓男子發貼文指頻道將繼續銷售武器，被告則指他視《國安法》如廢紙，並幾乎每天發貼文提及「香港獨立、唯一出路」的口號。當時該頻道改名為「抗共港獨台」。警方於2020年9月24日，在被告家中拘捕被告，當場搜出1支胡椒球氣槍、1支伸縮棒及2把刀。被告警誡下稱，該氣槍是從美國網購得來，並打算以6,800港元在該頻道上出售。

法官今一度以5年6個月作為量刑起點，在扣減認罪折扣後，判被告入獄3年8個月。惟控方表示據國安法，性質案件嚴重的案件，須判5至10年的刑期，故據條例及外國案例，即使在扣減量刑折扣後，性質嚴重的案件，最低刑期仍要5年。辯方同意控方該論述，惟希望法官考慮整體情況，包括被告認罪、有悔意等，再行考慮案件性質是否屬嚴重。法官再考慮後，認為情況沒有改變，故不會改變裁定案件性質屬嚴重的決定。法官續指據國安法第21條，並沒有例外情況可讓法庭偏離法例就量刑方面的要求，法官並須受法例約束，故重新判被告入獄5年。

案件編號：DCCC 401/2021