6成受訪者疫下收入減半　團體倡將開工不足僱員納入支援

疫情持續，不少基層家庭正身處於水深火熱狀況。有機構便於3月至4月就基層勞工就業、收入及生活狀況進行調查，並成功收集到205份問卷。調查結果於今日(29日)公布，發現疫情期間有6成受訪者收入減少一半以上；7成受訪者訪家庭資產只有5萬或以下；有4成受訪者需要選擇向家人或朋友借貸。

根據調查分析，疫下基層僱員損失收入的主要有三大原因，有4成是因工作場所縮短營業時間或關閉；接近3成的受訪者表示因為隔離及檢疫，致工作日數及收入減少；有逾2成則因為被要求放無薪假。儘管政府曾推出「臨時失業援助」的紓困措施，有接近4成調查對象表示，過去因30天並非零收入及零工作，不符合申請資格；只有約15%的受訪對象表示自己符合申領資格，因此，有8成半調受訪者應將開工不足的僱員納入支援對象。

相關基層團體因此建議政府向失業人士及開工不足的僱員提出補救性支援措施，如向合資格的失業人士追加3個月，以及開工不足的僱員追加不少於4個月，每個月一萬元的援助。減輕這批僱員的經濟壓力。