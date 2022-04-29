在囚人士申訴激增僅6%屬實　懲教：面對有組織有計劃抹黑指控

在囚人士的申訴在9年間激增118%，前年更達到209宗，但僅6%宗個案獲查證屬實。據今（29日）發表的立法會文件，在囚人士前年的申訴宗數，較2019年的119宗及2018年的81宗，分別增加74%及155%，大部分申訴涉及懲教署人員行為不當(38%)，其次是疏忽職守(21%)和紀律處分不公(14%)。

在調查結果方面，於2020年年內經懲教署投訴調查組調查、並獲該署投訴委員會通過的178宗申訴中，僅10宗個案獲查證屬實。雖然有論者指控申訴處理機制不夠透明，但懲教署表示近年面對「有組織和有計劃的抹黑指控」。2021年年底，懲教院所合共收押7,867名在囚人士。服刑人士的日均人數在9年間累跌33%，但還押候審人士的日均人數同期則跳升67%至2,316人，佔整體在囚人士中的比率由2012年的15%倍增至2021年的30%。

隨着與2019年社會事件相關被控人士的法律程序陸續展開，還押人士的日均人數在2020年及2021年分別上升6%和18%。懲教署表示，2020年內共有241名還押人士與社會事件案件有關，約佔該年內曾遭還押人士總數的4%。另外，懲教署推行各項更生計劃，2009年至2018年期 間，獲釋的本地在囚人士的再犯率，已由33.0%穩步下降至22.5%，21歲以下的年輕罪犯再犯率，甚至從23.2%大幅減半至10.2%。