窗戶維修商東主涉偽造報價文件提堂　獲准保釋候訊

廉政公署前日（27日）落案起訴一間窗戶維修承辦商的東主，控告他涉嫌就一間政府資助小學的驗窗及窗戶修葺工程偽造報價文件。案件今天（29日）在西九龍裁判法院提堂，裁判官應辯方要求，將案押後至6月24日再訊，好讓辯方有足夠時間索取文件及給予被告人法律意見。被告准以2000港元保釋外出，候訊期間不得離開香港、不得接觸控方證人、及須居住在報稱地址。

67歲被告楊澤波，為宏昌鋁鋼工程有限公司唯一董事暨股東，被控3項偽造文書罪名。控罪指，被告涉嫌於2020年8月底至10月17日期間，製造3份虛假文書，即3份看來是由永明鋁質工程及兆良鋁質裝飾工程，就基督教香港信義會馬鞍山信義學校驗窗及窗戶修葺工程發出的報價文件，意圖由被告或他人藉使用該等文書，而誘使該學校職員接受它們為真文書，而作出或不作出某些行為，以致對該學校的職員或其他人不利。

屋宇署於2020年7月按強制驗窗計劃，要求該小學進行驗窗及窗戶修葺工程。根據該校的採購指引，金額逾5萬港元但不超過20萬港元的採購項目，須取得最少5份書面報價。窗戶維修承辦商宏昌就該工程提交了報價文件。

案件編號：WKCC 1149/2022