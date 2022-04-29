新例生效前掃蕩走私加熱煙及電子煙　海關檢1500萬元貨拘11人

全禁電子煙及加熱煙的法例將於明日(30日)生效，海關為打擊不法之徒，防堵有人趁條例生效前輸入及囤積居奇，過去一個月進行連串執法行動，期間在各個口岸及全港各區偵破51宗案件，檢獲約260萬支懷疑未完稅加熱煙、19萬支懷疑含尼古丁成分的電子煙產品及5公升電子煙油，總值約1,500萬港元，估計應課稅值達500萬港元。

海關機場科空運貨物資料研究組指揮官賴恩寧表示，海關通過風險管理及資料分析，一共在香港國際機場及深圳灣管制站偵破42宗走私案件，案中大多利用郵包及空運貨物將違禁產品輸入本港，另有小部分是經陸路貨運渠道。關員揀選該些郵包和入口貨物作進一步檢查，起出其中約190萬支懷疑未完稅加熱煙，以及上述的電子煙與煙油，成功在修訂條例生效前，堵截該些貨物流入市面。

稅收罪案調查科稅收調查第三組指揮官蔡景恒稱，海關同樣針對境外儲存、分銷、販賣方面作全方位執法行動，先後掩至屯門、上水、長沙灣、觀塘、藍田、土瓜灣及銅鑼灣，累計破獲9宗相關案件，當中搗破兩個懷疑加熱煙儲存倉庫，檢獲大約68萬支懷疑未完稅的加熱煙，並扣留3輛懷疑用作分銷加熱煙的車輛，案中暫時拘捕9男2女(28至52歲)，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。蔡補充，不法分子近期主要通過空陸兩路走私，再將貨物儲存在迷你倉或工廈，收到訂單才以客貨車或私家車派送，再在人流較密集的公屋、港鐵站等處交收。海關提醒，根據新例，任何人不得進口、製造、售賣、推廣或為商業目的管有另類吸煙產品，違例者一經定罪，最高可被判處罰款50,000港元及監禁6個月。