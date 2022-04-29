新華財經入稟高院　向潘蘇通等追討1.19億港元貸款

近年屢傳財困的高銀金融主席潘蘇通負面新聞纏身，上年底遭新華財經有限公司資訊供應商申請破產。，昨日（28日）新華財經再入稟高院，指潘前年利用高銀旗下何文田樓盤「傲玟」作擔保，向新華財經借款1億港元，其後卻違反借貸協議，利用有關資產作擔保再向第三方公司借錢，認為潘此舉屬侵權干擾，因此要求賠償1.19億港元，以及利息和相關訟費。

本案原告新華財經有限公司，被告則依次為高銀金融主席潘蘇通、及執行董事許惠敏。原告在入稟狀指，潘透過公司持有億添發展有限公司（下稱億添），而億添則持有「傲玟」發展計劃。2020年11月，潘因財政困難，向呈請人商議借貸1億港元，而許亦有份參與商議。當時潘表示可用億添的股份作擔保，因為億添有價值約3.8億港元、來自傲玫按揭的應收帳項。同月23日，在2名被告在場下，原告與億添達成借貸協議，限一個月還款，利息為12%年利率，惟最終答辯人沒依期還款。雙方及後多次協議，同意押後還款期。至2021年11月，億添償還約2700萬港元，尚欠呈請人約1.06億港元。

在2020年12月28日，被告接觸一間「本匯融資（亞洲）有限公司」，對方同意有條件借款1.5億港元給被告，當中涉及億添的應收帳項。至2021年2月10日，億添又與一間「歐力士財務服務香港有限公司」達成借款協定。原告指被告明知原告與億添的借款協議列明，除非預早通知原告，否則不應進行董事會議，而有關貸款亦不應進一步延展至其他人。原告續指，被告沒有將與第三方的協議知會它，而在召開會議時，全部董事出席。因此原告認為被告的行為構成侵權干擾，遂要求還款及賠償。

案件編號：HCA 475/2022