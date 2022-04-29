僅26%受訪者願到大灣區定居　疫情處理成關鍵考慮

近年港府極力推薦港人到大灣區發展及工作，但有市民對赴大灣區發展感憂慮。有組織今日(29日)發表「港人到港澳以外的大灣區定居及工作」調查結果，其中不足3成受訪者願意到大灣區定居，不足2成人願意到大灣區工作。其中近8成多的「民主派」支持者，表示不願意到大灣區定居及工作。有學者表示，內地疫情處理手法，是市民現時決定是否到大灣區的重要因素。

香港民意研究所於上周五(22日)至本周三(27日)，以電郵形式接觸5671名市民。在到港澳以外的大灣區定居意向方面，其中只有3%的「民主派」支持者，指好願意或幾願意，另外87%屬「民主派」支持者，則表示不願意。「非民主派」支持者方面，有37%受訪者好願意或幾願意到港澳以外的大灣區定居，32%受訪者指不願意。總計來說，有26%受訪者願意到港澳以外的大灣區定居，51%受訪者指不願意。此外，在到港澳以外的大灣區工作意向方面，80%的「民主派」支持者指不願意，僅4%願意；25%的「非民主派」支持者指願意，另有36%指不願意。兩者合計而言，僅18%受訪者願意到大灣區工作，另有50%指不願意。

政治學獨立學者黃偉國表示，內地不同城市在處理疫情上有不同方法，認為疫情處理亦是市民決定是否到大灣區的因素。他亦指市民接收訊息的途徑以及意識形態等，亦是影響因素之一。香港中文大學社會科學院客席講師葉國豪表示，疫情是一個重要因素，令市民作出抉擇，有年青人指內地提供不少的發展機會，包括創科等，但現時需等內地疫情受控，以及香港與內地通關，才會令民調數字有所調整。浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛表示，指若政策流於表面，沒有數據的支持，以及若政府官員及議員繼續表述一些方向性的言論時，市民也難以思考到大灣區發展的可能性。