電子煙明起全面禁止　煙民出動掃配件　商戶仍賣剩數萬元存貨

本港明日(30日)起全面禁止進口、製造、售賣、分發及宣傳電子煙等另類吸煙產品，即今日(29日)為合法銷售電子煙的最後一天，有市民特意到售賣電子煙的店舖掃電子煙配件，商戶指今日手機響不停，做到「無停手」，但仍剩下數萬港元存貨，料全變垃圾。

灣仔一個商場下午約1時半，數間售賣電子煙商店的人流不算多。有商店已經結業，剩下的商店平均每5分鐘有2至3名煙民走進，把握最後機會「入貨」，提貨後卻「急急腳」離開。煙民Vincent表示，雖然家中仍有10包，共30粒俗稱「煙彈」的煙油，但仍然再購買多一袋煙油，估計能足夠半年的分量。以往曾吸食香煙的他表示，電子煙味道較輕，家人較能接受，估計用盡現有的煙油後亦不會轉食香煙。他認為政府應容許市民自行在外購入電子煙配件，而非一刀切禁止進口，或逐步令煙民適應。

禁電子煙除了令煙民頭痛，售賣電子煙的店舖亦大感無奈。當中一店舖負責人阿鴻表示，最近一星期有不少煙民下單購買電子煙配件，今早亦收到十多個查詢，他亦提醒客人今日為最後售賣日，明日店舖會關門。阿鴻指部分客人已經大掃兩袋，數十盒煙彈，足夠服食一年，但他透露店舖仍剩下價格數萬的電子煙產品，只能今日盡力減價清貨，甚至外送予客人，希望能夠回本，但剩下的貨只能自用或棄置。另一煙舖店員陳小姐則指，今早接了10多單生意，指有客人半年前已開始囤貨，部分客人指食完這批貨將會是轉食傳統香煙，未有打算戒煙。陳補充，店舖的存貨個大致清空，部分客人的需求亦未能滿足。