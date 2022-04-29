6人面試遊戲管理員被呃13萬元財物　警破求職騙案拘28歲男子

再有市民誤墮求職陷阱失財。旺角警區情報組主管劉曉穎督察表示，自今年1月開始，該警區留意到區內求職騙案有上升趨勢，其中多宗案件的手法非常相似，且受害者均為年輕人。騙徒會利用網上社交平台刊登招聘廣告，訛稱會聘請遊戲平台管理員，並以「即日出糧」、「搵快錢」等字眼作招徠，誘使求職心切的年輕人墮入圈套。騙徒之後相約受害人到區內一幢商住大廈見面，經過簡單面試後，要求對方交出其手機或手提電腦，藉詞安裝與工作有關的應用程式，並聲稱要返回辦公室取物或作查核工作，要求受害人在大堂等候，自己則趁機逃走，事後利用所獲手機的電子支付工具購買電子產品，繼而轉售獲利。

警區重案組黃健熙督察指出，自上月16日至本月25日，警方分別接獲6名受害人(18至27歲)的報案，他們合共損失約值13萬港元的財物。警方翻查「天眼」片段及搜集情報後，鎖定一名涉案人士身份，昨日(28日)在荃灣拘捕一名28歲男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。被捕人士現正被扣留調查，初步無迹象顯示他有其他同夥，案件交由重案組繼續跟進。

黃續指，警方留意到，近來有愈來愈多騙徒覷準疫情較多人失業，針對求職者急切搵工的心態進行詐騙。今次案件中，騙徒首先博取受害人信任，利用安裝程式等藉口，令受害人自願交出財物，然後再作變賣。警方呼籲市民，貿然將手機或電腦交予陌生人是非常危險的行為，因為騙徒可以藉此盜取個人資料、銀行卡資料甚至信用卡資料，案中亦有受害人因手機安裝了綁定信用卡的支付工具，因而遭騙徒挪用，蒙受更大損失。黃提醒，市民在求職時必須了解工作性質及背景，特別在網上尋找工作時，切勿輕信陌生人強調「搵快錢」或「毋須經驗」等的招聘廣告，如有懷疑，應盡早與警方聯絡。