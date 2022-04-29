火燒腳踢女友7歲女兒　文員襲擊兒童罪成囚30個月

一名男子涉嫌虐待女友與前夫所生的7歲女兒，包括用火機燒傷她的手掌、用風筒燙她的皮膚及用腳踢她的腹部等。他否認2項故意襲擊促致該兒童受到損害罪受審。案件今天（28日）在西九龍裁判法院裁決，被告被裁定2項控罪均成立，被判即時入獄30個月。裁判官陳慧敏狠批被告行為卑劣、殘忍，令人髮指，又質疑女童母親到底有無給予女兒合適的照顧，甚至在作供時仍然處處偏袒被告。

被告葉翰霖（34歲、文員）被控於2019年9月1日至11月27日之間其中一天，以及於2019年12月15日，分別在九龍深水埗某唐樓的梯間及單位內，作為對7歲女童X有管養、看管或照顧責任的人，卻故意襲擊X，其方式相當可能導致X受到不必要的健康損害。

裁判官今裁決時指X的證供清晰、合情合理、合邏輯，如非親歷其境，以其年紀難以虛構如此詳細的情節。X雖曾向母親投訴被告打她，但卻換來被告變本加厲，裁判官信納X絕對有可能不敢大叫或推開被告，只是默默承受被告對她不合理、不合法的虐待。相反，X母的口供處處偏袒被告，裁判官指她作為人母，與女兒同住一斗室內，無可能見不到女兒的傷勢，也不可能不發現女兒神情有異、痛苦萬分的樣子。呈堂相片顯示X的手背有多個小水泡，手指尾到手腕之間有一個大水泡，X母卻只以「無印象、唔記得」帶過，更自稱沒見過X被風筒灼傷、留在左邊臉部下方、左耳及左腳背的疤痕，裁判官對她的解釋難以接納。裁判官引述醫院檢查報告指出，7歲的X身高120厘米，體重只有17.5公斤，令人不禁懷疑X母到底有沒有好好照料女兒。

辯方求情時表示，無可否認X的傷勢嚴重，但觀乎X在庭上的表現及對答，似乎她仍然「幾開朗」，加上被告沒對她臉部造成永久性傷害，似乎復原程度理想，冀法庭輕判。惟裁判官不接受辯方說法，認為X面對盤問時表現沉靜，是一名懂性的孩子；如本案牽涉永久性傷疤，相信會轉介更高級別法院處理。裁判官痛斥被告虐待X的時間不短，施虐範圍廣泛，情況非常嚴重，遂以每項控罪18個月監禁為量刑起點，部分刑期同期執行，總刑期30個月。

案件編號：WKCC 2973/2021