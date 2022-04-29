今增366確診　包括14宗輸入病例　多6患者公院離世

新冠肺炎疫情未遏，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(29日)新增366宗確診，14宗為輸入病例，第5波至今累計個案共1,191,216宗。另再有11名新冠病人離世，當中6人於公立醫院病逝。

本日的輸入個案中，有8宗於昨日(28日)在機場發現，部分與國泰航空有關，包括3宗乘CX270、1宗CX104、1宗CX363；另有4宗乘阿聯酋航空EK384航班抵港。其餘輸入個案屬較早抵港人士，全部在抵港第3至5天確診。對於本港第2宗Omicron BA.5變種病毒個案，張竹君稱，據世界衞生組織觀察，初步資料顯示BA.4及BA.5均比在港流行的BA.2有更高傳播力，而危險性未有大分別，但仍要再多做分析。

學校方面，今天全港有625間學校已復課，當中有9間學校呈報有學生或老師今早快測確診，涉9宗個案，包括2名職員及7名學生。其中一間學校的學生，有1名同為學生的家庭成員在較早前已確診，2人均已沒上學。至於昨日1名內地援港照顧員於尖沙嘴龍堡國際酒店倒斃的事件，醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻指，現時未有資料可提供，一般而言發現屍體後會直接送到公眾險房跟進。