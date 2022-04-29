再多11名新冠患者病亡　第5波累計9085人離世

本港新冠肺炎疫情趨緩，衞生防護中心今日(29日)公布新增11宗死亡個案，包括6宗醫管局呈報個案，另外5宗為法醫通報個案，涉及4男1女，年介69歲至90歲，分別在2月25日至3月底期間過身，其中一人為院舍院友，法醫分析後認為他們的死因全部與新冠病毒有關，其中一人於2月14日曾打科興疫苗，另有一人於去年12月完成打2針復必疫苗。

第5波截至目前共有9,085名死者，整體死亡個案涉3,746女5,399男，病死率為0.76%。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，昨日離世的6名患者涉及2男4女，年齡介乎71歲至96歲，當中有2人來自院舍，有3人無打針、有2人已打1針、1人已打3針。

劉續指，現時共有1,530名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫。過去24小時沒有新增情況危殆病人，而目前有1人情況嚴重，8名危殆病人於深切治療病房留醫