政Whats噏：取消強積金對沖再現爭議？　梁子穎內會促加快審議進度

取消強積金對沖討論多年，政府早前指有決心喺本屆政府內通過修訂，但近期再度出現暗湧，商界及勞工界兩方面對議題爭持不下，不但開會期間出現激辯，更有議員直接要求暫緩修例，留交下屆政府處理。勞工界議員梁子穎唔知係咪因為太心急，擔心條例草案有咩三長兩短，今日(29日)喺立法會內務委員會上提出意見，話希望可以加快審議進度，內會主席則建議議員應該利用好法案委員會嘅平台表達意見咁話。

內會開會期間，梁子穎發言提到，取消強積金對沖嘅條例草案下次召開會議時間係5月5日，前後已經召開3次會議，部分議員發表嘅意見已重覆，希望委員會主席可以加快審議進度。內會主席就表示，其實議員應該喺法案委員會上表達相關意見，條例本身亦有爭議性，每個法案委員會處理嘅進度不一。

另外，內會主席亦交代與特首辦主任陳國基會面嘅情況，引述陳指本屆政府計劃喺餘下任期提交12項法案，包括《內地民商事判決（相互強制執行）條例草案》、《院舍雜項修訂條例草案》、《版權修訂條例草案》等，希望立法會盡快審議同埋通過相關法例。