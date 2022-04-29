疫下壓力大　機構線上求助個案增　近1成在職者有自殺念頭

疫情下，不少在職人士面對多重壓力，當中有不少人需求助線上平台尋求輔導。有相關機構指，最近求助個案急升2成，於7301份報告指，63%求助者為在職人士；8%求助者曾出現自殺念頭；59%求助者感焦慮或緊張。有醫生指疫下部分受影響行業長期開工不足或放薪假，面對驟變環境，不少市民會出現焦慮、抑鬱、失眠、身心症、強迫症等徵狀，建議他們留意身心警號。

香港心理衞生會教育主任梁凱怡女士便回憶曾處理一名在疫情下失去長期工作的中年男子線上求助個案。她指該求助人劈頭便說「我激到爆啦!」，經了解下，才知道他寄出多封求職信均石沉大海，又要靠兼職幾份工作維持生計。惟他的家人對此卻不以為然，求助人甚至有「佢哋年紀好大,我想佢哋快啲死!」的念頭。她指幸好他透過線上輔導將怒火宣洩，經輔導下有效排解情緒。她又指出，男士一般較少主動開口傾訴，線上輔導正好可提升他們的求助意欲。

精神科專科麥永接醫生表示疫下，部分市民需面對開工不足或放薪假等情況，於驟變環境，他們很容易出現焦慮、抑鬱、失眠、身心症、強迫症等徵狀，最終導致失眠、對噪音敏感及人際衝突等惡性循環。因此，他建議在職人士生活與工作平衡，並留意身心警號。