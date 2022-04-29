醉後不理勸阻開車終輾斃朋友　貨車司機危駕醉駕囚22個月

貨車司機去年與朋友在上水燒烤飲酒後，不顧友人勸阻堅持駕車離開，結果卻撞死追前勸阻的年輕友人。他出事後不顧而去，更一度拒絕自首。他今天（29日）在區院承認危險駕駛導致他人死亡、醉酒駕駛及發生意外後沒有停車共3罪，被判囚22個月及停牌5年。法官指死者本是做好事，卻因而被殺，並斥被告行為自私，無視其他道路使用者的安全。

被告羅兆堅（41歲）的代表律師今天求情時向法官呈上文件，指被告事後與妻離異，且受到責備及失去朋友的信任。被告本為一名勤力工作的人，駕駛紀錄亦良好，事後已十分後悔，明白到自己的行為鹵莽及愚蠢，事後向死者家人支付數萬港元殮葬費。被告知道這樣做並不能補償死者失去的生命，但他在還押期間已有所反省。

案情指去年3月27日傍晚，被告與十多名朋友一同在上水文錦渡紅橋新村一貨倉車場燒烤。被告期間喝醉，且胡言亂語及情緒激動。至翌日凌晨12時許，被告突然表示要開車離去。席上多名朋友均勸被告不要駕車，惟被告不予理會。曾姓死者（27歲）追前，並拉開被告的車門圖勸阻被告，被告仍不理會，更開車倒後至撞到欄杆，再驅車向前離去。死者期間遭被告撞倒，遭車輾過2次，送院搶救後不治。被告朋友事後曾致電被告，着被告自首，被告一度拒絕。被告及後自首，經呼氣測試，現場錄得每100毫升呼氣樣本有72微克酒精，後回到警署再測則錄得64微克，超過22微克的限制。

案件編號：DCCC 892/2021