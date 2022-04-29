油塘混凝土廠擬搬至將軍澳　團體區議員遞逾3000份反對意見

東網早前踢爆製造大量污染的油塘混凝土廠，擬搬至將軍澳第137區，引來社會各方關注。城市規劃委員會5月20日舉行會議討論相關事宜，今日(29日)為向城規會提出意見的屆滿日期，城規會收到899份意見，相信絕大部分均為反對意見。有居民組織及區議員今日到城規會提交逾3000份反對意見，指將軍澳已承擔多項厭惡設施，社區應已完成社會責任，強烈反對再增設污染嚴重的混凝土廠。

根據城規會文件所示，申請人表示為應付未來公共房屋發展及其他基建項目，九龍及將軍澳等地對混凝土有強烈需求，而在將軍澳第137區設立混凝土廠可確保預拌混凝土於短時間內運送到施工現場。根據其交通、排水、環境等技術評估推斷，擬議的混凝土廠不會對周邊地區產生負面影響。

不過，多個關注團體及區議員今日到城規會提交反對信。其中將軍澳居民關注組提交將軍澳16個屋苑的聯署名單，而區議員張美雄、議員張展鵬及將軍澳居民代表等，亦遞交3340個居民的意見書，表明反對在137區設置混凝土廠。關注組擔心混凝土廠將令交通流量大增，污染沿途屋苑和環保大道；原設於油塘時期的混凝土廠已造成極大空氣污染，而環境保護署巡查時亦多次發現混凝土廠有不當運作，促政府另覓地點設置混凝土廠。